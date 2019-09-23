Киев, , 11:30 — REGNUM Новое правительство Украины не видит причин для внесения изменений в скандальный закон об украинском языке (также называемый законом об украинизации), принятый предыдущий властью накануне ухода Петра Порошенко с должности президента Украины.

Об этом 23 сентября заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Общественному радио».

По его словам, закон о языке есть и его «надо выполнять».

«И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон», — подчеркнул представитель правительства.

Бородянский рассказал, что всю жизнь общался на русском, а теперь, после назначения в правительство, постоянно разговаривает на украинском, и ему нравится.

«Речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня увлекает процесс овладения языковыми нюансами», — сказал он.

Вместе с тем, министр отдельно заявил, что не считает русскоязычных людей на Украине поклонниками «русского мира».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной кампании и сразу после избрания президент Зеленский заявлял, что готов изучить и пересмотреть закон о языках, поскольку документ содержит достаточно радикальные нормы и практически запрещает русский язык в публичном пространстве на Украине.

Вместе с тем, в конце августа президент заявил, что какое бы ни было решение по этому закону — «оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно». Новый враиант Зеленского — принять специальный законопроект о защите прав меньшинств, где будут учтены вопросы языка и веры.

Также в команде Зеленского подчеркивали, что единственным государственным языком на Украине точно есть и будет украинский.

Закон о языках был принят в целом радой 25 апреля нынешнего года и подписан на тот момент президентом Порошенко уже после поражения на выборах, в переходной период до инаугурации Владимира Зеленского.