Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В ближайшее время станет известно имя нового сенатора от исполнительной власти Ростовской области вместо Евгения Бушмина. Решение примет донской губернатор Василий Голубев.

«У Василия Голубева на губернаторских выборах в 2015 году в качестве кандидатов в члены Совфеда были его вице-спикер Евгений Бушмин и два депутата областного Законодательного собрания — Лариса Тутова и Владимир Лакунин (оба — «Единая Россия»). Насколько я знаю, после смерти Евгения Бушмина губернатор может назначить членом Совета Федерации или Ларису Тутову (теперь уже депутат Госдумы), или Владимира Лакунина (по-прежнему депутат Законодательного собрания и директор АО «Каменскволокно»). Если выбор будет сделан в пользу Тутовой, то нам предстоят довыборы по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149», — написал на своей странице в Facebook ростовский политтехнолог СергейСмирнов.

ИА REGNUM напоминает, что вице-спикер Совета Федерации, сенатор от исполнительной власти Ростовской областиЕвгений Бушмин скончался после продолжительной болезни 6 октября. Ем убыл 61 год.

В Ростовской области представители законодательной и исполнительной власти выражают соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью вице-спикера Совета Федерации РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области политики соболезнуют в связи со смертью сенатора