Тбилиси, , 12:47 — REGNUM 7 октября в рамках официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера состоялась встреча президента Германии и премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В ходе встречи премьер заявил, что поддержка Германией европейской и евроатлантической интеграции Грузии имеет важнейшее значение. Глава правительства особо подчеркнул роль немецких экспертов в реализации Существенного пакета НАТО-Грузия.

Гахария и Штайнмайер обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии. В связи с этим премьер-министр подчеркнул важность постановки западными партнерами на высоком уровне вопроса в связи с ситуацией на оккупированных территориях Грузии, как на международных, так и двусторонних форматах с Россией.

Стороны отметили успешное сотрудничество в различных областях и возможности дальнейшего сотрудничества в сфере экономики. Георгий Гахария сказал, что правительство Грузии высоко ценит значительную поддержку Германии в финансировании образовательных программ и готово к дальнейшему сотрудничеству в области культуры и образования.

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