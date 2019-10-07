Киев, 7 октября 2019, 11:31 — REGNUM О легализации оружия на Украине можно будет говорить после завершения боевых действий в Донбассе. Об этом заявил новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко 7 октября в интервью изданию «Левый берег».
Чиновник считает, что сначала нужно изъять у населения Украины незаконное оружие, и провести анализ последствий возможной легализации оружия.
Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе на руках у населения Украины оказались миллионы единиц огнестрельного оружия и огромное количество боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мариуполе боевики трёх так называемых «добровольческих батальонов», которые воевали в Донбассе, добровольно сдали полиции десять тонн оружия и боеприпасов.
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