Киев, 12 сентября 2019, 09:31 — REGNUM Боевики трёх так называемых «добровольческих батальонов», принимавших участие в карательной операции против Донбасса, сдали полиции имеющееся у них оружие, сообщило 12 сентября издание Liga.net.
Процесс передачи оружия фиксировался полицейскими и проходил под присмотром взрывотехников.
Боевиков поблагодарил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Как сообщил телеканал 112.ua, по оценке депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, на скупку всего незаконного оружия, находящегося на руках у жителей Украины, государству придётся выделить около $2 млрд из расчёта $200 за единицу оружия.
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