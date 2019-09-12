Киев, , 09:31 — REGNUM Боевики трёх так называемых «добровольческих батальонов», принимавших участие в карательной операции против Донбасса, сдали полиции имеющееся у них оружие, сообщило 12 сентября издание Liga.net.

Процесс передачи оружия фиксировался полицейскими и проходил под присмотром взрывотехников.

Боевиков поблагодарил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн», — написал он в социальной сети Facebook.

Как сообщил телеканал 112.ua, по оценке депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, на скупку всего незаконного оружия, находящегося на руках у жителей Украины, государству придётся выделить около $2 млрд из расчёта $200 за единицу оружия.

Читайте также: Незаконное оружие на Украине можно выкупить за $2 млрд — депутат Рады