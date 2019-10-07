Киев, 7 октября 2019, 11:27 — REGNUM Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что на Украине могут легализовать проституцию. Об этом он заявил 7 октября в интервью изданию «Левый берег».
На вопрос журналиста об отношении к легализации проституции и лёгких наркотиков на Украине Клименко ответил:
При этом чиновник высказался против легализации лёгких наркотиков, поскольку, по его словам, украинское общество к этому не готово.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предвыборной кампании, будущий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не против легализации медицинской конопли, но пока в виде капель.
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