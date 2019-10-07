Киев, , 11:27 — REGNUM Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что на Украине могут легализовать проституцию. Об этом он заявил 7 октября в интервью изданию «Левый берег».

На вопрос журналиста об отношении к легализации проституции и лёгких наркотиков на Украине Клименко ответил:

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся».

При этом чиновник высказался против легализации лёгких наркотиков, поскольку, по его словам, украинское общество к этому не готово.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предвыборной кампании, будущий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не против легализации медицинской конопли, но пока в виде капель.

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