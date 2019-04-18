Зеленский допустил легализацию «лечебной» марихуаны на Украине

Киев, , 11:40 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель. Об этом лидер президентской гонки заявил в интервью РБК-Украина.

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Зеленский отметил, что консультировался по этому поводу с доктором Евгением Комаровским.

«Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продаётся, — сказал Зеленский. — Я за легалайз капелек — да».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине учёные, врачи, общественные организации и благотворительные фонды выступили с требованием законодательно легализовать использование каннабиса для науки и медицины. Соответствующая петиция появилась на сайте парламента Украины в конце января 2019 года.

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В обращении отмечалось, что в лечении с применением медицинской марихуаны нуждаются свыше 2 млн граждан страны — это онкобольные, паллиативные пациенты, ветераны войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они лишены доступа к эффективному лечению.

В конце марта эта петиция была поддержана комитетом Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За идею легализации употребления конопли в медицинских целях высказалась и исполняющая обязанности министра здравоохранения американка Ульяна Супрун. Чиновник отметила, что медицинская конопля не имеет психотропных эффектов, оказывает обезболивающее и расслабляющее воздействие на пациентов.