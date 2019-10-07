Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Новые переговоры между Тбилиси и Москвой после встречи министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке пока не запланированы. Об этом 7 октября заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Зурабишвили отметила важность для Грузии переговоров с Москвой и обратилась к западным партнерам с просьбой о содействии в этом вопросе, подчеркнув, что Грузия в одностороннем порядке отказалась от использования силы для решения конфликтной ситуации и «проблемы оккупации». «На пути дипломатии мы просим наших партнеров, в том числе Германию, Францию, Америку, чтобы они никогда не забывали о Грузии», — добавила президент.

Напомним, главы МИД Грузии и России 26 сентября встретились на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия прервала дипломатические отношения с Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Зурабишвили и Штайнмайер обсудили проблему Абхазии и Южной Осетии