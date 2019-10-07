Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует возобновление диалога между Грузией и Россией на уровне министров иностранных дел. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») до начала своего официального визита в Грузию.

«Хорошо, что восстановлены каналы диалога между Грузией и Россией на уровне министров иностранных дел. При этом, Грузия выступает самостоятельно и в то же время имеет поддержку от своих партнеров. Для Гемании ясно, что без принципа территориальной целостности мира в Европе не будет», — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президенту Германии был задан вопрос и о том, поддержит ли Германия вступление Грузии в НАТО. На него президент-дипломат ответил столь же дипломатично, как и все остальные представители альянса, с общим выражением поддержки, оценкой вклада Грузии и без четкой конкретики.

«Мы, в Германии, знаем о надеждах и ожиданиях Грузии. Германия поддерживает принятое в альянсе решение. Практическое сотрудничество в миссиях за рубежом, например, в Афганистане, за последние годы стало еще теснее. Также неизменна и прочна поддержка Германией территориальной целостности Грузии. В рамках нашего визита мы ознакомимся с ситуацией на так называемой административной границе с Южной Осетией», — заявил Штайнмайер.

Напомним, что президент Германии вместе с супругой прибыл в Тбилиси с официальным визитом 6 октября вечером. 7 октября утром он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.

Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.