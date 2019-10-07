Тбилиси, 7 октября 2019, 10:52 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует возобновление диалога между Грузией и Россией на уровне министров иностранных дел. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») до начала своего официального визита в Грузию.
Президенту Германии был задан вопрос и о том, поддержит ли Германия вступление Грузии в НАТО. На него президент-дипломат ответил столь же дипломатично, как и все остальные представители альянса, с общим выражением поддержки, оценкой вклада Грузии и без четкой конкретики.
Напомним, что президент Германии вместе с супругой прибыл в Тбилиси с официальным визитом 6 октября вечером. 7 октября утром он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.
Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.