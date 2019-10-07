* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Власти Турции, а не Соединенных Штатов теперь несут ответственность за судьбу задержанных за последние два года боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Турция теперь будет нести ответственность за всех террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захваченных в регионе в течение последних двух лет», — говорится в заявлении секретаря Белого дома Стефани Гришем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявляли, что в более чем 30 центрах содержания террористов в Сирии находятся свыше 11 тыс. боевиков.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского союза, что освободит захваченных в Ираке и Сирии исламистских боевиков — выходцев из этих стран. Он заявил, что страны ЕС должны забрать своих граждан, так как США не будут вечно удерживать их у себя.

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