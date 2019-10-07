Лиссабон, , 05:29 — REGNUM По результатам подсчета, победившей на выборах правящей Социалистической партии не хватает голосов для самостоятельного формирования правительства, сообщает 7 октября Reuters.

В новом составе парламента социалисты получают 106 мест, однако для формирования большинства среди 230 законодателей им необходимо не менее 116 мест. Тем не менее, партия продемонстрировала рост по сравнению с 2015 годом, когда ее представители заняли 86 парламентских кресел.

«Поскольку у нас нет большинства, мы должны найти решения, которые гарантируют стабильность в течение следующих четырех лет», — заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Напомним, парламент Португалии является одним из самых «левых» в тяготеющей к правым силам Европе.