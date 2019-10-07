Москва, , 04:09 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину безразлично, в каком положении оказался президент Украины Владимир Зеленский. Так глава государства ответил на вопрос журналиста NBC Кира Симмонса, сообщает телеканала НТВ.

На вопрос журналиста о положении лидера Украины Путин отметил, что «мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его».

Разговор с журналистом проходил в рамках «Российской энергетической недели».

Напомним, Зеленский оказался в затруднительном положении после того, как 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», которая определят механизм мирного урегулирования.

Однако на Украине националисты выступают категорически против как самого подписания «формулы», так и шагов по её реализации. Так, 6 октября в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.

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