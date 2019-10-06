Киев, , 16:41 — REGNUM На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом 6 октября сообщил корреспондент «Украинских Новостей» с места события.

По его данным, в акции протеста «Остановим капитуляцию», которая длилась более 3-х часов, принимали участие более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о механизме предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины было подписано в Минске 1 октября 2019 г. Такой вариант ранее предложил немецкий политик Франк-Вальтер Штайнмайер.

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