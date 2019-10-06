Киев, , 13:29 — REGNUM В Киеве на площади Независимости проходит акция «Остановим капитуляцию». Об этом 6 октября сообщает Радио Свобода.

Поводом собраться на площади Независимости послужило согласование Украиной «Формулы Штайнмайера» в Минске 1 октября. Организаторы так называемого вече, которое сейчас проходит в Киеве, ранее просили «не использовать событие в партийных интересах». Они также попросили принести с собой желтый скотч и желтые ленты, которые они назвали «символом сопротивления капитуляции». На вече планируется «выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий».

Напомним, 1 октября после согласования Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске, в Киеве и других городах Украины прошли акции протеста. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к протестующим, сказав, что интересы Украины сдавать не собирается. На 6 октября было анонсировано проведение так называемого вече на площади Независимости в Киеве. Отметим также, что областные советы ряда городов Украины обратились к Владимиру Зеленскому, выразив свое неприятие действиями Украины в Минске.