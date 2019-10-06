Тбилиси, , 12:37 — REGNUM 6 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер прибывает в Грузию. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу администрации президента Грузии.

Официальная церемония встречи президента пройдет во Дворце президента Грузии, где состоятся встречи с Саломе Зурабишвили. Президенты сделают для СМИ совместные заявления.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Кроме того, президент Германии встретится с грузинскими бизнесменами, посетит Кахетию и осмотрит несколько местных винных заводов, побывает в монастыре Алаверди и музее царя Ираклия.

Визит президента Германии завершится 8 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани опроверг слухи о том, что целью визита президента Германии Штайнмайера в Грузию может являться предложение по урегулированию взаимоотношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Залкалиани отметил, что визит Штайнмайера запланирован давно и является лишь свидетельством хороших отношений между Грузией и Германией.

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