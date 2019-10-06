Триполи, , 10:13 — REGNUM Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли аиаудары по складам боеприпасов в ливийском городе Сирт, который находится под контролем сил правительства национального согласия (ПНС). Соответствующее заявление распространил официальный представитель ЛНР Ахмад аль-Мисмари.

По его словам. боевая авиации ЛНР нанесла серию авиаударов по четырем военным объектам в городе Сирт. Речь идет о складах боеприпасов, которые, по словам аль-Мисмари, принадлежали террористическим формированиям.

Напомним, что ещё в декабре 2016 года силы ПНС объявили о том, что полностью освободили город Сирт от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сирт — это родной города убитого ливийского лидера Муамара Каддафи, террористы захватили его в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 силы Хафтара начали наступление на Триполи, где окопались силы ПНС. Затяжные бои вокруг столицы Ливии продолжаются до сих пор. Обе стороны активно используюь частнве военные компании.