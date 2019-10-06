Канберра, , 07:37 — REGNUM Отказом на просьбу официальных органов США выдать обвиненного в шпионаже иранского студента Дехбаши Киви ответила Генеральная прокуратура Австралии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я считаю, что с учетом всех обстоятельств данного дела Дехбаши Киви в конечном счете не должен быть выдан Соединенным Штатам», — обратился к суду генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер.

Ранее иранское агентство Fars выпустило сообщение, согласно которому обвиненный студент в настоящий момент прибыл в Иран.

Пресс-служба генерального прокурора Австралии никак не комментирует взаимосвязь одновременного освобождения иранского студента с освобождением двух австралийских граждан в Иране.

Напомним, в сентябре туристы из Австралии Марк Финкин и Джоли Кинг были арестованы в Иране и обвинены в шпионаже. При них находился беспилотный дрон, с помощью которого они делали видеоролики о путешествии по Ирану.

Студент Дехбаши Киви обвинялся властями Австралии в попытке контрабанды электронных устройств военного назначения в Иран.