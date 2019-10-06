Гонконг, Китай, , 07:04 — REGNUM Китайские СМИ обобщили мировой опыт запретов на ношение масок в связи со вступившим в силу 5 октября положением о запрете на сокрытие лица, принятом администрацией Гонконга. Об этом 6 октября пишет «Синьхуа».

Протестующие в Гонконге в масках (сс) Studio Incendo

Администрация Гонконга, или, как его называют в Китае, Специального административного района (САР) Сянган, приняла данное положение с целью положить конец насилию и восстановить порядок в азиатском финансовом центре.

Глава Администрации Керри Лам (в китайском варианте — Линь-Чжэн Юээ) на пресс-конференции 4 октября заявила, что ее администрация воспользовалась полномочиями в соответствии с Законом о чрезвычайном положении и приняла Положение о запрете на сокрытие лица в целях «создания сдерживающего эффекта в отношении агрессивных протестующих и бунтовщиков».

Многие страны имеют аналогичные законы, запрещающие ношение масок.

Так, после серии беспорядков во многих британских городах в августе 2011 года правительство Британии вновь временно ввело запрет на ношение масок, дав право полиции снимать маски и другие средства маскировки с участников беспорядков.

В июне 2012 года в федеральный закон Российской Федерации «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были внесены поправки, запрещающие участникам публичных мероприятий скрывать свои лица в целях сокрытия своей идентичности.

19 июня 2013 года парламент Канады принял Закон о предотвращении сокрытия гражданами своей личности во время беспорядков и незаконных собраний. Закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В сентябре 2017 года в австралийском штате Виктория был принят ряд законов, запрещающих покрытие лица в ходе агрессивных протестов и предполагающих наказание в форме тюремного заключения на срок до 15 лет.

В апреле 2019 года правительство Франции ввело закон о борьбе с беспорядками, запрещающий скрывать лицо во время демонстраций. Обвинительный приговор может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и выплату штрафа в размере 15 тыс. евро.

В США по меньшей мере в 15 штатах запрещается ношение масок во время протестов.