Москва, , 18:32 — REGNUM В случае импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ничего сверхкритического не произойдет, поскольку американская политическая система достаточно сбалансирована, заявил 5 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«У них (США) все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно», — сказал Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

Как сообщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмента Дональда Трампа на основании подозрений в том, что он якобы добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

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