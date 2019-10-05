Тегеран, , 15:56 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран не подтверждает информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик, которая была арестована иранскими правоохранителями по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой.

Напомним, что журналистка Юзик отправилась в Иран по частному приглашению. По неподтвержденным данным, ей предложили работу на одном из иранских телеканалов.

Однако в аэропорту Тегерана у нее изъяли загранпаспорт и заявили, что вернут его только в тот момент, когда она будет покидать Иран. Юзик не сообщила об этом инциденте в посольство России.

Однако 2 октября её задержали бойцы Корпуса стражей исламской революции в номере отеля в Тегерана, где она остановилась. Юзик была арестована, и ей якобы предъявили обвинение в работе на израильскую разведку. Точной информации по обвинениям в адрес Юзик нет.

Позднее посол Ирана в Москве Мехди Санаи, а также представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявили, что Юзик будет допрошена и вскоре отпущена.

Однако посольство России в Иране заявило, что МИД Исламской Республики не подтвердил информацию о скором освобождении Юзик. Эта информация также и не опровергалась иранским внешнеполитическим ведомством.