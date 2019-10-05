Ташкент, , 14:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав здоровья, благополучия и успехов. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе главы Узбекистана.

Во время телефонного разговора стороны отметили значительный прогресс в развитии двусторонних отношений. В частности, за последние годы сторонам удалось добиться решение наиболее острых вопросов.

Главы государств также отметили значительный прогресс в торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве. Так за последние годы значительно вырос пассажирооборот почти по всем видам транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном составил $281,5 млн, что в 18,9 раза больше, чем в 2015 году. По итогам первых двух месяцев 2019 года этот показатель вырос на 3%.

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