Цхинвал, , 20:19 — REGNUM 4 октября генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев и и.о. генерального прокурора Луганской народной республики Сергей Горенко подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает информагентство «Рес».

«Соглашение мы готовили в течение года, согласовывали текст по дипломатическим каналам и пришли к единому мнению. Подписанный документ будет способствовать совместной борьбе с преступностью в обеих республиках», — указал генеральный прокурор Южной Осетии.

Горенко отметил, что соглашение направлено на улучшение жизни наших граждан республик, на защиту прав юридических и физических лиц в двух государствах.

Урузмаг Джагаев и представитель генеральной прокуратуры республики Василий Валиев были награждены ведомственными медалями Генпрокуратуры ЛНР «За взаимодействие». Джагаев вручил руководству и ряду представителей Генпрокуратуры Луганской республики ведомственные медали «За содействие».

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МВД Южной Осетии и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве