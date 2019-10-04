Москва, , 17:54 — REGNUM В начале ноября в Госдуме пройдут парламентские слушания на тему лесозащиты и лесопользования. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Парламентарий предлагает изменить подход и создать единую информационную среду для всей отрасли.

«Мы сейчас точно не знаем, сколько у нас лесов, мы приняли решение, что передадим функции лесоустройства на федеральный уровень. Но этого не произошло», — констатировал депутат.

Он считает также актуальным «зарегистрировать все пункты отгрузки и переработки древесины».

«На федеральном уровне этот вопрос необходимо решать. Можно сколько угодно ставить препятствий незаконной вырубке леса, но если есть «дыры» в законодательстве, то ими будут пользоваться», — указал парламентарий.

Также, по словам главы комитета, с 2016 года не урегулирован вопрос фиксации транспортировки и продажи древесины.

Кроме того, предстоит внести поправки в законодательство, касающиеся торговли лесом на бирже.

«Вопрос биржевой торговли, часть регионов уже перешли к торговле лесом на бирже, но необходимо узаконить биржевую торговлю на федеральном уровне», — сказал Николаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пленарном заседании Национального лесного форума в Москве подвели итоги работы саммита, в резолюцию которого вошли предложения со всех регионов, в которых прошел форум, а также профсоюзов и общественных организаций.

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