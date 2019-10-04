Тегеран, , 16:34 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в интервью Al Jazeera заявил, что Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией, так как переговоры помогут решить проблему обеспечения безопасности в регионе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам парламентария, Иран никогда не отрицал возможность проведения переговоров с Саудовской Аравией или другими арабскими странами.

«Однако для того, чтобы диалог состоялся, Саудовская Аравия должна перестать политически зависеть от своего главного союзника — США», — отметил политик.

Али Лариджани заявил, что Эр-Рияд может может предложить темы для переговоров с Ираном без каких-либо предварительных условий. Парламентарий заявил: «Желание говорить с Ираном покажет, насколько важны Эр-Рияду интересы региона».