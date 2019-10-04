Скопье, , 16:21 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии Буяр Османи прокомментировал недавние заявления представителей Болгарии о том, что Болгария может заблокировать начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявил, что Болгария ставит новые условия и границы.

По словам Османи, Болгария может попытаться «воспользоваться напряжением, царящим в стране ввиду грядущего заседания Европейского совета, и надавить на Северную Македонию с целью добиться от неё уступок по некоторым вопросам»:

«Я не ожидаю, что Болгария перестанет поддерживать начало переговоров с Македонией», — заявил политик.