Мэрия Екатеринбурга не собирается идти на попятную в вопросе возвращения земли под недостроенную станцию метро «Бажовская». Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM По словам Высокинского, именно на «Бажовской» планировалось сделать пересадочную станцию для потенциальной третьей ветки городского метро. Кроме того, в строительство объекта уже была вложена сумма в эквиваленте более 1 млрд рублей по нынешним ценам, добавил мэр.

«Если станции не будет — миллиард нужно будет просто списать. В печку положить и сжечь», — считает градоначальник.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются судебные тяжбы за землю, на которой размещена недостроенная станция. Сейчас участок находится в частной собственности, на нём построили двухэтажный бизнес-центр. Ранее Высокинский утверждал, что земля была продана в семь раз дешевле её кадастровой стоимости.

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