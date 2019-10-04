Москва, , 12:44 — REGNUM Авиасообщение России с Грузией может быть возобновлено, когда невозможность возврата отношений «в агрессивное русло» станет очевидной. Об этом заявил 4 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что первые положительные примеры уже есть, это недавняя встреча в Нью-Йорке российского и грузинского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Это «позитивный факт», добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение с Грузией было приостановлено в июле 2019 года по инициативе российской стороны. Такой шаг стал ответом на июньские антироссийские выступления в Тбилиси, связанные с визитом российской делегации.

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