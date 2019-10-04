Додома, , 12:42 — REGNUM Бывший парламентарий по округу Восточная Сингида от танзанийской оппозиционной партии CHADEMA Тунду Лиссу заключил контракт с британской юридической фирмой Amsterdam&Partners LLP с целью защиты своих международных и конституционных прав. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на официальное заявление компании.

В соответствии с заявлением Amsterdam&Partners, юридическая фирма обязуется защищать права Лиссу по международным вопросам в международных судах.

Напомним, что нападение на Лиссу было совершено 7 сентября 2017 года, когда он выходил из своего дома в Додоме. Неизвестные выпустили в оппозиционера более 30 пуль. Сразу же после этого он был доставлен в больницу Додомы, затем перемещен в больницу Найроби в Кении, после чего его отправили в Бельгию. Уже в течение двух лет он находится за границей на лечении от пулевых ранений.

Однако Лиссу так и не получил компенсации лечения от правительства. Кроме того, за долгое отсутствие политика лишили поста парламентария, что он и намерен оспорить в судебном порядке.

«Мы польщены тем, что будем работать с Тунду Лиссу и поможем ему разобраться с его положением и прекратить нацеленные против него кампании, нарушающие его права и свободу политических партий», — заявил основатель компании Amsterdam&Partners Роберт Амстердам.

Со своей стороны, Лиссу отметил, что подписание контракта очень важно для него.

«Мы ожидаем многого добиться с Amsterdam&Partners, потому что это компания с обширным опытом по различным вопросам», — заявил оппозиционер.

Компания Amsterdam&Partners LLP работает со многими известными африканскими политиками, такими как парламентарий из Уганды Бобби Вайн, экс-президент Замбии Рупия Банда и многими другими, отмечает издание.

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