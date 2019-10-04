Москва, , 11:08 — REGNUM В Госдуме осудили решение Украины о переходе всех русскоязычных школ на украинский язык, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

«Мы выражаем решительный протест против ущемления русскоязычного населения Украины. Необходимо требовать обратить внимание на действия Киева в Совете Безопасности ООН», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Украина продолжает курс на языковой геноцид в отношении русскоговорящего населения страны и вводит насильственную украинизацию, возмущен парламентарий.

«Этот деструктивный шаг украинских властей негативным образом отразится на перспективах диалога Киева и Донбасса, где подавляющая часть населения является носителями русского языка», — заявил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава министерства образования Украины Анна Новосад заявила, что с 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский, но возможность изучать родной язык «нацменьшинства» сохранится.

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