Батуми, Грузия, , 11:06 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, возглавившей официальную делегацию Североатлантического союза. Об этом 4 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Гарибашвили поблагодарил Готтемюллер за поддержку, оказываемую Грузии на пути евроатлантической интеграции.

Стороны обсудили реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия, проводимые Грузией реформы сфере обороны, участие в международных миротворческих миссиях под эгидой НАТО и Евросоюза.

Напомним, 3−4 октября проходит пятый визит делегации НАТО в Грузию.

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