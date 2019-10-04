Сочи, Краснодарский край, , 08:27 — REGNUM Противостояние в Азии может возникнуть в сфере контроля над источниками пресной воды. Об этом 3 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании клуба «Валдай» в Сочи, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент считает, что дефицит пресной воды является потенциальным фактором дестабилизации в Туркестане. Токаев добавил, что Нур-Султан стремится не допустить возникновения конфликтной ситуации и работает с международными партнерами для решения этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании международного клуба «Валдай». В своем выступлении казахстанский лидер выразил обеспокоенность ростом напряженности во многих конфликтных точках на континенте.

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