Чебоксары, , 06:35 — REGNUM В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России — новый руководитель. Пост занял Анатолий Митин, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Анатолий Митин Psut.sledcom.ru

Вновь назначенного руководителя главам региональных ведомств и личному составу представил 3 октября замглавы управления кадров СКР Валерий Бадиков, пожелав «новых профессиональных успехов и плодотворной работы». Анатолий Митин, работавший первым заместителем следственного управления СКР по Чувашии с момента создания ведомства, сменил на посту Александра Полтинина, который в феврале 2018 года возглавил СУ СКР по Чувашии.

Приволжское следственное управление на транспорте СКР занимается расследованиями преступлений в сфере транспорта (водного, воздушного и железнодорожного) и таможенной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения произошли в транспортной прокуратуре Чувашии. В июне 2019 года на должность прокурора Янтиковского района Чувашии назначен старший советник юстиции Александр Данилов, который с 2009 года работал чувашским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры.

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