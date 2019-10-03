Гавана, , 23:24 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности Российской Федерации Николай Патрушев пригласил нового советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена посетить Россию. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что у господина О’Брайена есть приглашение от секретаря Совета безопасности РФ посетить нашу страну», — сказал Рябков.

Он отметил, что сроки визита ещё подлежат обсуждению.

Напомним, что О’Брайен сменил на посту советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности одиозного Джона Болтона. Многие считают, что смена советника знаменует собой некоторые изменения в американской внешней политике.

Уходящий посол США в России Джон Хантсман в интервью российским СМИ заявил, что на данный момент нет смысла обсуждать возможные переговоры между РФ и США по контролю над вооружениями — нужно дождаться визита в Москву О’Брайена.