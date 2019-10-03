Ереван, , 23:16 — REGNUM Армения считает важным, чтобы «каждый посредник избегал оценок, носящих выборочный и односторонний характер», заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Анна Нагдалян © Photolure

Согласно пресс-службе МИД Армении, на вопрос, как она прокомментирует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что некоторые заявления по нагорно-карабахскому конфликту, в частности, «Арцах — это Армения и точка», «не помогают создавать атмосферу для восстановления политического процесса», Нагдалян ответила: «Армения была и остается сторонником формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, беспристрастное и объективное посредничество которой является залогом мирного урегулирования, обеспечения единства стран-сопредседателей в данном вопросе. В то же время, мы считаем важным, чтобы каждый посредник избегал оценок, носящих выборочный и односторонний характер».

«В связи с отмеченным в вашем вопросе комментарием подтверждаем заявление МИД от 6 августа. Позиция армянской стороны четко отражена во всех выступлениях премьер-министра Республики Армения, включая выступление на Генассамблее ООН 24 сентября, в котором была подтверждена предложенная Арменией формула о достижении мира и компромисса. В этой связи считаем неприемлемым неспособность Азербайджана публично высказываться о таких решениях мирного урегулирования конфликта, которые будут приемлемы для народов Армении, Арцаха и Азербайджана. Односторонне предопределяющие утверждения Азербайджана об итогах переговоров о том, что вопрос должен решаться «исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана», не способствуют формированию соответствующей атмосферы для продвижения мирного процесса», — подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.

На замечание, что глава МИД РФ обратился также к теме обмена телами погибших и обмена удерживаемыми лицами — в небольшом количестве, и вопрос, может ли она пояснить, о чем конкретно идет речь, Анна Нагдалян ответила: «Обмена телами погибших не было, а карабахская сторона в качестве гуманитарного шага позволила забрать тело служащего ВС Азербайджана. Необходимо четко зафиксировать, что Армения не рассматривает вопрос обмена лиц, находящихся в заключении на территории сторон, а выступает за адресное рассмотрение каждого конкретного случая в рамках гуманитарного права».