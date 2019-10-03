Страсбург, Франция, , 18:38 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») отметил эмоциональное обсуждение в ПАСЕ темы летних митингов в Москве.

Петр Толстой Duma.gov.ru

Члены российской делегации в ПАСЕ в ходе дебатов, касающихся недавних протестов в Москве, привели факты, которыми, как оказалось, члены ассамблеи, так эмоционально выступавшие против «репрессий в России», просто не владеют, отметил Толстой журналистам.

В ходе дискуссии парламентарий обратил внимание зала на несколько фактов.

«На протесты, которые не были санкционированы и которые подстрекались в том числе и внешними силами, вышло 20 тыс. человек. Из них 2700 действительно были задержаны, из которых 2685 человек были отпущены из полиции в течение трех часов. О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги?» — задал он вопрос.

В России не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, указал он.

«Не стреляют в них резиновыми пулями. У нас нет раненых и, тем более, убитых в результате столкновения с полицией», — сказал депутат в ходе выступления в ПАСЕ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступление Толстого было прервано активистом, который выкрикивал слова «Позор, делегация!». Он был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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