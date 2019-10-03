Страсбург, Франция, , 18:06 — REGNUM Антироссийский активист попытался сорвать выступление главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Зал заседания ПАСЕ Coe.int

В ходе выступления Толстого активист на английском языке принялся прерывать российского парламентария криками «Позор, Восточная Европа! Позор, российская делегация!».

Толстой как раз говорил о том, как «рад тому, что у России есть возможность отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес».

Активист пытался указать на разницу позиций между Западной Европой и Россией.

«Вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии», — указал Толстой.

Инцидент произошел во время дебатов относительно митингов в Москве летом 2019 года.