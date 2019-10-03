Москва, , 16:47 — REGNUM Россия всегда признавала и признаёт, что правительство КНР является единственным законным правительством в Китае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская сторона признаёт, что в мире существует только один Китай. Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. И Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — заявила Захарова.

Российская стороны решительно выступает против иных трактовок и интерпретаций, отметила она.

«Россия выступает против членства Тайваня в международных организациях, членами которых могут выступать только суверенные государства. Также против тайваньского участия в их работе в формате, не согласованном с правительством Китайской Народной Республики», — указала Захарова.

«В этой позиции нет ничего сенсационного, это наш традиционный подход, официальная позиция Российской Федерации», — указала официальный представитель МИД РФ.

Позиция России по Тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.