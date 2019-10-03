Москва, , 16:19 — REGNUM США не смогут добиться своих политических целей, накладывая новые санкции на Кубу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Возникает резонный вопрос: неужели вся история регионов и Кубы и в частности ничему американцев не научила? Кубинцев сломить невозможно. Это доказано на истории. И мы сожалеем, что США продолжают политически раскручивать тему активации механизма межамериканского механизма взаимопомощи, пакта Рио», — заявила Захарова.

Ранее спецпредставитель госдепартамента по Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью заявил о том, что новые рестрикции в отношени энергопоставок на Кубу чреваты экономическими проблемами в экономике и социальной сфере острова. В то же время он признал, что действующие санкции не смогли заставить Кубу пойти на компромисс с Вашингтоном.