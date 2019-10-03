Москва, , 16:07 — REGNUM Ситуацию в Венесуэле пытаются направить по сирийскому сценарию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы озабочены попытками придать ситуации новое качество, а именно искусственно вписать её в более широкий контекст региональных антитеррористических усилий. По сути, пустить развитие событий по сценарию, который до боли напоминает сирийский — включая поэтапное, ползучее снижение непринятия силовых опций», — заявила Захарова.

Складывающееся там положение было предметом обсуждения на встречах министра иностранных дел Сергея Лаврова с его латиноамериканскими коллегами, напомнила она.