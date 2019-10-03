Лидер Партии коммунистов и депутат парламента Кыргызстана Исхак Масалиев, выступая на круглом столе, посвященном 70-летию создания КНР, отметил, что за этот период Китай превратился в одну из ведущих мировых держав, сообщает 3 октября Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Бишкек, , 14:57 — REGNUM 70 лет, по словам коммунистического лидера, — короткое историческое время, но Китаю хватило его для достижение грандиозных успехов и позитивных перемен в жизни народа. От поведения Китая сегодня, отмечает он, зависит многое с мировой политике и экономике.

Масалиев отметил, что в Китае удалось творчески развить теорию марксизма и дополнить её собственным вкладом — концепцией социализма с китайской спецификой. Подчеркнув добрососедский характер отношений Китая и Киргизии, парламентарий высказал поздравления руководителям и народу КНР в связи с юбилейной датой со дня основания нового Китая.