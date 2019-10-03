Анкара, , 10:54 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью под названием «Весь мир спрашивает: где могила Хашогги?». Несмотря на то, что со дня убийства всемирно известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле прошел уже год, вопрос о том, где же захоронено его тело, до сих пор стоит на повестке дня.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате тщательного расследования, проводимого компетентными органами Турции, официальные лица Саудовской Аравии были вынуждены признать истину, однако все ещё не выяснено, где находится тело журналиста Washington post. Есть обоснованные мнения, что оно было сожжено в печи одного из зданий, принадлежащего саудовскому консульству.

Однако найденные там следы фтороводородной кислоты и остатки иных агрессивных реагентов наводят на мысли о том, что тело было полностью уничтожено в химических веществах. Взятые из канализационных вод района пробы же свидетельствуют, что доверенное до желеобразного состояния плоти и костей тело вполне могло быть выброшено туда, где, при продолжающихся реакциях в воде, полностью растворилось.