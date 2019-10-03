Киев, , 10:27 — REGNUM Президент Зеленский и его окружение должны «жёстко и недвусмысленно» поставить на место потенциальных львовских «сепаров», иначе нынешний глава Украины вполне может повторить путь Януковича.

Такое мнение сегодня, 3 октября, выразил политический эксперт, экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш, комментируя волну протестов на Галичине, связанную с урегулированием ситуации в Донбассе по «формуле Штайнмайера».

«Львовские порошенковцы, «свободовцы» и прочие нафталиновые партии, из которых состоит львовский облсовет (ни одной фракции сколько-нибудь вменяемой партии там сейчас вообще нет) «решительно протестуют», «требуют» и «заявляют». Вплоть до «готовности Львовского облсовета провести внеочередную сессию на Майдане… Иными словами, депутаты львовского облсовета указывают Зеленскому и центральной украинской власти, как им следует вести себя по отношению к Донбассу и во внешней политике, а также угрожают в очередной раз явить свои физиономии на Майдане — если к ним, обладателям этих самых физиономий, не прислушаются», — описывает сложившуюся ситуацию эксперт.

Филиндаш считает, что офис президента должен «жёстко и недвусмысленно» указать, что львовским депутатам следует для начала разобраться с собственным мусором и другими местными вопросами, а не лезть в вопросы не своей компетенции. Если же президент Украины послушает всё это «злобно-крикливое меньшинство», то вполне может повторить путь Януковича.

«Он со своими метаниями вокруг ассоциации с ЕС разочаровал своих избирателей, сделавших его президентом, так и не стал при этом «своим» для национально озабоченных, и чем это всё закончилось для него и для Украины, мы все хорошо знаем», — заявил эксперт.

В завершение Филиндаш напоминает, что события, которые в итоге привели к государственному перевороту зимой 2014 года, начинались с аналогичных нынешним, вполне себе «сепаратистских» заявлений Львовского и других местных советов Западной Украины о неподчинении центральной власти и т.д.

«И если бы тогда со львовскими «сепарами» и им подобными вовремя разобрались, Украина вполне могла бы остаться единой и мирной», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне облсоветы Львовской и Тернопольской областей приняли заявления, в которых осуждают согласие Украины использовать для урегулирования в Донбассе «формулу Штайнмайера». По их мнению, урегулирование по этому сценарию закончится тем, что Украина «станет частью России». Более того, депутаты Галичины призвали все местные советы следовать их примеру и заявили о готовности организовать «поход на Киев» — провести в столице Украины протестное выездное заседание.