Киев, , 09:36 — REGNUM Депутаты Тернопольского областного совета поддержали инициативу представителей Львова, которые 2 октября выразили протест центральной власти в Киеве относительно «формулы Штайнмайера».

Как и во Львове, Тернопольский областной совет на внеочередном заседании принял соответствующее обращение к президенту страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой «формулы Штайнмайера» разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором», — говорится в заявлении.

Как и Львовский облсовет, депутаты Тернополя призвали все органы местного самоуправления региона «выражать свои протесты против начала капитуляции».

Также Тернопольский облсовет обращается к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии протестного характера в Киеве, на Майдане или под стенами Верховной рады.

ИА REGNUM напоминает, что депутаты Львовского облсовета не ограничилисьпринятием заявления о «недопущении капитуляции» Киева в связи с согласованием Украиной «формулы Штайнмайера и теперь планируют поход на столицу Украины.