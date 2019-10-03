Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Представители Североатлантического совета прибудут в Грузию с официальным визитом 3 октября, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Делегацию возглавит заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готмоллер, в её состав войдут постоянные представители 29 государств-членов Альянса.

В рамках визита пройдёт заседание Комиссии «НАТО — Грузия» под председательством премьер-министра Грузии и заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса. В ходе визита запланированы двусторонние встречи с президентом, премьер-министром, спикером парламента и членами правительства Грузии.

Кроме того, состоятся встречи с представителями неправительственного сектора. Также представители Североатлантического совета посетят корабли береговой охраны Грузии в порту Батуми, а заместитель генсека НАТО прочтёт лекцию в Батумском государственном университет.

Визит делегации этой организации в Грузию в этом году станет пятым по счёту. В МИД Грузии уже назвали этот визит «беспрецедентным событием в истории сотрудничества со странами-партнерами Совета и явным свидетельством углубления отношений и активного сотрудничества между Грузией и Альянсом».

"Безоговорочная политическая поддержка вступления нашей страны в Альянс имеют первостепенное значение, что подтверждает необратимость процесса членства Грузии в НАТО», — говорится сообщении грузинского МИД.

Напомним, Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей от стран-членов организации.

Отношения между НАТО и Грузией начались в 1992 году, когда Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества (с 1997 года — Совет евроатлантического партнёрства). В 1994 году Грузия присоединилась к программе «Партнёрство ради мира», в 1998 — к программе «Процесс планирования и анализа». После «Революции роз» 2003 года Грузия стремится к укреплению связей с НАТО с перспективой вступления в эту организацию. Это стремление было поддержано в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте.

В сентябре 2008 года приступила к работе Комиссия НАТО-Грузия, призванная руководить процессом, начало которому было положено в Бухаресте