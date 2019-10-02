Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Все вопросы Арктики должны решаться государствами арктического региона, заявил 2 октября президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп сообщил в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы убеждены, что процессами в Арктике должны управлять нации Арктического региона», — сказал Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что Финляндия и США «намерены защитить свободу Арктики от внешнего вмешательства» в дела региона.

В свою очередь, президент Финляндии заявила, что Арктика — это не место для военных, а также напомнила об экологических проблемах вроде таяния полярных льдов.

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