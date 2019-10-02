Сухум, , 17:09 — REGNUM 2 октября отменяется временное ограничение на пересечение государственной границы Абхазии с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Абхазии.

Шклярова Абхазия © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня после антироссийских протестов в Тбилиси власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран. Выезд на территорию Грузии был закрыт только для граждан Абхазии, а въезд с грузинской территории ограничен для всех иностранных граждан.

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