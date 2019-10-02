В Тибетском автономном районе (ТАР) КНР более 7,2 тысяч студентов и слушателей вузов воспользовались стипендиями, которые выделяются главным профсоюзом региона, сообщает 2 октября Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные профсоюзным руководством.

Пекин, , 17:08 — REGNUM Начиная с 2002 года, на эти цели в виде студенческих грантов были выделены средства общим объёмом более 20 млн юаней (2,8 млн долларов). В 2019 году профсоюз планирует выделить почти 325 тысяч юаней 45 учащимся по всему ТАР. Студенты получат по 4,8 тыс. юаней каждый, что превышает показатели аналогичных грантов в 2018 году.

Подчеркивается, что развёрнутая кампания является частью мероприятий по сокращению бедности в отдаленных регионах КНР за счёт развития системы народного образования.