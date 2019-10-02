Донецк, , 16:30 — REGNUM Лидеры Донецкой и Луганской Народных Республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали совместное заявление после подписания Контактной группой по Украине так называемой «формулы Штайнмайера».

Пушилин и Пасечник заявили, что подписав «формулу Штайнмайера», Киев тем самым признал право Донбасса самостоятельно решать свою судьбу. Лидеры ДНР и ЛНР просят президента Украины Владимира Зеленского не диктовать республикам условия.

Лидеры двух стран обратили внимание, что когда Зеленский говорит о том, что выборы в Донбассе продут только тогда, когда Киев получит контроль над границей — он глубоко заблуждается.

«Не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам», — сказано в совместном заявлении Пасечника и Пушилина.

Также лидеры двух стран подчеркнули, что ДНР и ЛНР будут сами решать, на каком языке будут говорить граждане, какова будет структура их экономики, как будет формироваться судебная система.

«Мы сами будем решать… как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», — сказано в заявлении.

Что касается существующего закона об особом статусе Донбасса, то он ДНР и ЛНР не устраивает, так как в нем слишком много оговорок. Должен быть принят новый закон и Киев обязательно должен согласовать его Донбассом, в противном случае Украина снова нарушит Минские соглашения, а ДНР и ЛНР не будут придерживаться нового закона.

В целом, Пушилин и Пасечник призывают Зеленского выйти на прямой диалог с Донбассом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский после того, как представитель Киева подписал «формулу Штайнмайера», сразу же начал выдвигать дополнительные условия, в частности, установление украинского контроля над границей с Россией.