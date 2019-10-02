Москва, , 16:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти США совершили крупную ошибку, когда стали использовать доллар как оружие в борьбе с конкурентами. Об этом глава государства сказал сегодня, 2 октября, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Доллар США Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы видим попытки использования доллара как политического оружия. Считаю, это ещё одна очень крупная ошибка», — сказал президент России.

Путин напомнил, что доллар США пользовался огромным доверием во всем мире и считался универсальной мировой валютой.

Однако власти США зачем-то решили использовать долларовые расчеты как инструмент политической войны. Они сами стали вводить ограничения на использование доллара и по сути, своими же руками пилят сук, на котором сидят.

«Скоро они грохнутся», — предупредил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) заявил, что странам нужно рассматривать варианты расчета в национальных валютах, так как доллар США теряет доверие.