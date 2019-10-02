Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM Нового руководителя УФСБ по Свердловской области, генерал-майора Алексея Зиновьева представили на месте работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

Зиновьев был назначен в соответствии с указом президента от 16 сентября 2019 года. Нового руководителя уже представили коллективу службы.

Предыдущий руководитель УФСБ Александр Вяткин переведён на новую должность в Москве, отмечается в заявлении.

Напомним, ранее Зиновьев возглавлял тульское управление УФСБ. Руководитель начинал работу в органах госбезопасности в Курганской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области назначен новый начальник управления ФСБ